Napoli, Spalletti: "Nessun appagamento, non c'è motivo di fare la guerra" (Di sabato 26 febbraio 2022) Spalletti: "Nessun appagamento, non siamo ancora qualificati in Champions, abbiamo tutti la stessa voglia di ADL, non c'è motivo di fare la guerra"Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con la Lazio. Queste le sue parole: – E' smaltita la delusione per la sconfitta col Barcellona? Che segnali offrono i due pareggi di Milan e Inter in chiave Scudetto? "Non è la delusione di non essere stati all'altezza del Barcellona, ma la delusione di non essere stati all'altezza di noi stessi. E' la cosa che mi da' un po' fastidio. Questo gioco ci ha dato delle soddisfazioni e viene riconosciuto dai ragazzi. Questo gioco implica tanta qualita'. Se dentro la partita questa qualita' viene a mancare e' un ...

