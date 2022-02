Napoli, Spalletti: “Il campionato è bello e crudele, convinto che i ragazzi daranno tutto” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Con il Barcellona non siamo stati all’altezza di noi stessi. Abbiamo un’identità di gioco chiara che non può prescindere dalla qualità. Ora ci aspetta il resto del campionato, una giostra bella e crudele. Sono convinto che i ragazzi daranno tutto”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Lazio e dopo l’uscita dalla Europa League. “Mi infastidisce – ha aggiunto – che in Coppa non siamo stati all’altezza di noi stessi. Noi abbiamo un’identità di gioco da inizio anno, che ci ha dato delle soddisfazioni, ma che non può prescindere dal metterci tanta qualità, altrimenti diventa un boomerang che può tornarti addosso. Se non riusciamo a gestire però il nostro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– “Con il Barcellona non siamo stati all’altezza di noi stessi. Abbiamo un’identità di gioco chiara che non può prescindere dalla qualità. Ora ci aspetta il resto del, una giostra bella e. Sonoche i”. Lo ha detto il tecnico delLucianoalla vigilia del match contro la Lazio e dopo l’uscita dalla Europa League. “Mi infastidisce – ha aggiunto – che in Coppa non siamo stati all’altezza di noi stessi. Noi abbiamo un’identità di gioco da inizio anno, che ci ha dato delle soddisfazioni, ma che non può prescindere dal metterci tanta qualità, altrimenti diventa un boomerang che può tornarti addosso. Se non riusciamo a gestire però il nostro ...

