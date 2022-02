Napoli, ruba l'elettricità per tenere acceso il negozio di surgelati a Magnano: arrestato (Di sabato 26 febbraio 2022) Napoli, rapinatore latitante va ai funerali di una zia a Portici: arrestato Mugnano (Napoli), 26 febbraio 2022 - Dovrà rispondere di furto di energia elettrica un 30enne di Mugnan o già noto alle ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022), rapinatore latitante va ai funerali di una zia a Portici:Mugnano (), 26 febbraio 2022 - Dovrà rispondere di furto di energia elettrica un 30enne di Mugnan o già noto alle ...

Advertising

milanomagazine : Napoli, 43enne con precedenti ruba una televisione da una stanza di un hotel uscendo dalla porta sul retro della st… - anteprima24 : ** Minaccia ripetutamente l'ex e le ruba auto: arrestato ** - cronachecampane : Napoli, ruba in un supermercato: denunciata giovane rumena - bassairpinia : NAPOLI. Via Nazionale delle Puglie: ruba in un supermercato. Denunciato - - ottopagine : Ruba in un hotel e aggredisce un dipendente: arrestato #Napoli -