Napoli | il Barcellona mette gli occhi su Koulibaly | l’indiscrezione

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nuove voci scaldano la prossima sessione di mercato, lontana da un lato ma molto vicina da un altro. Una delle big europee che più sta facendo parlare di sé è ilSecondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i blaugrana avrebbero messo glisu Kalidou. Il difensore delè ormai rinomato e attualmente è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Ilavrebbe virato su di lui dopo le cifre scoraggianti che rendono molto difficoltoso il contatto con altri difensore come lo juventino Matthijs De Ligt, 75 milioni per il cartellino e 10 milioni d’ingaggio, o Koundé del Siviglia. Il contratto di ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | #Napoli, #Osimhen lascia il campo con una fasciatura sul ginocchio. #PazziDiFanta ?? - sscnapoli : ?? Finalmente ci siamo: guarda Napoli - Barcellona su DAZN ???? - sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Contro il Barcellona il Napoli ha scoperto la centralità di Lobotka - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Contro il Barcellona il Napoli ha scoperto la centralità di Lobotka -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

Dimenticare in fretta il ko di Europa League contro ile fare bottino pieno in campionato, soprattutto dopo i pareggi delle milanesi. Con la ... Una vittoria permetterebbe aldi ...La differenza dista in quei due gol presi all'inizio, ma se le riguardo le gare ci vedo delle cose simili, ed è stato un caso se nel finale della gara di ...Il Barcellona, ad esempio, lo seguiva con attenzione anche quando ... avrebbero identificato come sostituto dell’olandese Kalidou Koulibaly del Napoli. Barça che dunque pescherebbe sempre in Serie A ...Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli: "Per lo Scudetto bella bagarre, da anime forti". La brutta sconfitta col Barcellona che ha sancito l'eliminazione dall ...