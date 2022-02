Nadal, che partita! Guarda come ha dominato Medvedev (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tennista di Manacor continua a stupire, battendo il nuovo n.1 del mondo Daniil Medvedev in semifinale ad Acapulco, Messico, col punteggio di 6 - 3, 6 - 3. In finale troverà il britannico Cameron ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tennista di Manacor continua a stupire, battendo il nuovo n.1 del mondo Daniilin semifinale ad Acapulco, Messico, col punteggio di 6 - 3, 6 - 3. In finale troverà il britannico Cameron ...

Advertising

mirti1010 : RT @cur_mic: Continuo a pensare che per questi primi due mesi di stagione di Nadal non esistono definizioni. Magia? No, sminuirebbe il lavo… - Carof90 : Che bello svegliarsi con questo come primo punto #Nadal #Acapulco - nicoo1402 : @FiorinoLuca Io tifo Federer da sempre e credo che abbia poco senso dire chi è il più grande di sempre, però una co… - trentottogradi : Rafa Nadal perché ogni volta che sento o leggo “if” mi parte in automatico “if if if doesn’t exist” - equaloppositee : @purtroppobea ormai non mi stupisco più di nulla, poi vabbe ovviamente non sono così tanto triste che in finale ci sia nadal -