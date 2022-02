Museo Maradona – Mancano gli spazi

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il grande bluff del. Non ci sarà nessuna esposizione del sacrario dedicato al Pibe de Oro nello stadio che oggi porta il suo nome. Il sospetto che dietro gli annunci fatti dal Comune più di un anno fa si celasse nient’altro che un’idea, di fatto irrealizzabile Durante il sopralluogo della commissione Sport, presieduta dal consigliere Gennaro Esposito, si è discusso della proposta del: «Non ci sono ambienti idonei per poterlo realizzare» ha spiegato una dirigente di Palazzo San Giacomo presente al. Unica ipotesi, ma costosissima, oltre che poco praticabile: istituire ilnel parcheggio sotterraneo dell’impianto Intanto la prossima settimana verranno effettuati i carotaggi all’esterno dell’impianto, sulle aiuole dove dovrà poi essere sistemata la statua di ...

Quindi è quasi impossibile poter pensare di realizzare ilnello stadio di Fuorigrotta. Se si vorranno tirare fuori dagli scatoloni i tanti cimeli del pibe de oro e mostrarli in ...Durante il sopralluogo della commissione Sport, presieduta dal consigliere Gennaro Esposito, si è discusso della proposta del: 'Non ci... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è ...A meno che non si decida di intervenire per costruire le sale idonee a ospitare i cimeli, il Museo dedicato al calciatore argentino Diego Armando Maradona, nel corpo dell’ex stadio San Paolo, resterà ...Il grande bluff del Museo Maradona. Non ci sarà nessuna esposizione del sacrario dedicato al Pibe de Oro nello stadio che oggi porta il suo nome. Il sospetto che dietro gli annunci fatti ...