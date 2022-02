Moviola Sassuolo Fiorentina: l’episodio chiave del match (Di sabato 26 febbraio 2022) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Sassuolo Fiorentina l’episodio chiave della Moviola del match tra Sassuolo e Fiorentina, valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Prontera. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022)arbitraledelvalido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Sassuolo Fiorentina LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sassuolo #Fiorentina #LIVE: #sintesi - Milannews24_com : #Milanfemminile non oltre lo 0-0 - gilnar76 : Sassuolo #Milan femminile: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - FrancescaCphoto : @armyrosari @spondainter Io mi tasto per vede’ se ci so’ E per il fallo su Sanchez al derby o quello su Chalanogl… - FinallyGio459 : RT @it_inter: Moviola, il primo gol del Sassuolo da annullare: la contesa del pallone vede #Calhanoglu davanti a #Berardi che interviene su… -