Motocross | speranze iridate già al lumicino per Jeffrey Herlings? “Infortunio pesante | diverse gare di stop”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sembrano essere già quasi svanite (ancor prima di cominciare) ledi, campione mondiale in carica della MXGP ed indiscusso uomo simbolo della KTM neldopo il ritiro di Tony Cairoli a fine 2021. Il fenomeno olandese, infortunatosi al tallone lo scorso 31 gennaio in atterraggio da un salto nel corso di un allenamento in Spagna, ha confermato infatti che starà fuori a lungo e dovrà rinunciare a diversi Gran Premi in avvio di stagione. “La ferita molto probabilmente guarirà al 100%, ma l’è arrivato nel momento sbagliato. Perderemo sicuramente alcune. Non so quante saranno per ora. Potrebbero essere due o anche quattro. Non ne ho idea. Potrebbe essere di più o potrebbe essere di meno. Voglio solo tornare in salute. ...

