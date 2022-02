Motocross, Mondiale 2022: cancellato il Gran Premio di Russia a Orlyonok, da stabilire la nuova sede dell’evento (Di sabato 26 febbraio 2022) In attesa del primo Gran Premio della stagione, previsto domani sul tracciato britannico di Matterley Basin (oggi si sono svolte le manche di qualifica per le classi MXGP e MX2), arriva una novità per quanto riguarda il calendario del Mondiale Motocross 2022. La Federazione Internazionale di Motociclismo, assieme a Infront Moto Racing, ha infatti deciso di cancellare l’appuntamento iridato in Russia. L’evento, inizialmente in programma dal 30 aprile al primo maggio in quel di Orlyonok, non avrà più luogo in seguito agli sviluppi degli ultimi giorni legati alla guerra in Ucraina. Tutte le altre date del calendario Mondiale restano intatte, inoltre è già stato confermato che il Gran Premio russo verrà ospitato da ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) In attesa del primodella stagione, previsto domani sul tracciato britannico di Matterley Basin (oggi si sono svolte le manche di qualifica per le classi MXGP e MX2), arriva una novità per quanto riguarda il calendario del. La Federazione Internazionale di Motociclismo, assieme a Infront Moto Racing, ha infatti deciso di cancellare l’appuntamento iridato in. L’evento, inizialmente in programma dal 30 aprile al primo maggio in quel di, non avrà più luogo in seguito agli sviluppi degli ultimi giorni legati alla guerra in Ucraina. Tutte le altre date del calendariorestano intatte, inoltre è già stato confermato che ilrusso verrà ospitato da ...

