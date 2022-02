Mostre, al Museo Campano di Capua c’è “La Femminilità dipinta” (Di sabato 26 febbraio 2022) Inaugurata al Museo Campano di Capua la mostra “La Femminilità dipinta – grazia carnale ed estasi mistica” a cura di Vincenzo De Luca, quadri e sculture dalla collezione della Fondazione De Chiara De Maio. L’ampio progetto espositivo, realizzato con il contributo della Regione Campania, il sostegno della Provincia di Caserta e con il patrocinio della città di Capua, a cura di Vincenzo De Luca, raccoglie oltre trenta opere appartenenti alla collezione della Fondazione De Chiara De Maio. Il progetto espositivo, partito a dicembre con una anteprima, rappresenta il frutto di un grande lavoro intrapreso dal Museo Campano nel volere affiancare alle già prestigiosissime collezioni in esso presenti, opere che nella loro specificità raccontino l’importanza del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) Inaugurata aldila mostra “La– grazia carnale ed estasi mistica” a cura di Vincenzo De Luca, quadri e sculture dalla collezione della Fondazione De Chiara De Maio. L’ampio progetto espositivo, realizzato con il contributo della Regione Campania, il sostegno della Provincia di Caserta e con il patrocinio della città di, a cura di Vincenzo De Luca, raccoglie oltre trenta opere appartenenti alla collezione della Fondazione De Chiara De Maio. Il progetto espositivo, partito a dicembre con una anteprima, rappresenta il frutto di un grande lavoro intrapreso dalnel volere affiancare alle già prestigiosissime collezioni in esso presenti, opere che nella loro specificità raccontino l’importanza del ...

Advertising

Tempo59 : RT @ComunediGenova: ?????????????????? ??????????????. ??'???????????????????? ????????'???????? ?? Le mostre ospitate al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce (24 febbra… - ComunediGenova : ?????????????????? ??????????????. ??'???????????????????? ????????'???????? ?? Le mostre ospitate al Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce (24 fe… - Sgt_Totta : RT @neu_radio: ?? Puntata 33 di Starter in diretta dal MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (@mambobologna ), in compagnia di #MorraMc,… - neu_radio : ?? Puntata 33 di Starter in diretta dal MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (@mambobologna ), in compagnia di… - malpensa24 : Da domani si possono visitare le 3 nuove #mostre del #MAGA - Museo Arte #Gallarate. Eccole. -

Ultime Notizie dalla rete : Mostre Museo Eventi in Molise di oggi, 26 febbraio 2022: gli appuntamenti del giorno Musei e mostre Ultimo giorno per visitare, Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro, la ... Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie , una ...

'Wow' Andy Warhol nella pittura di Mario Vespasiani a Forte dei Marmi ... quali Mario Schifano, Osvaldo Licini, Lorenzo Lotto e Mario Giacomelli, in mostre intitolate La ... Sempre nel 2017 il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle ha celebrato il ...

Mostre, al Museo Campano di Capua c'è "La Femminilità dipinta" - Ildenaro.it Il Denaro La Corte dei Conti non registri la nomina del direttore del... Il comunicato stampa del MiC che il 26 gennaio ha reso noti i nomi dei sei direttori di musei/parchi con autonomia speciale (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile), alcuni dei quali di n ...

Lo studio di Roy Lichtenstein donato al Whitney Museum Che la casa e lo studio di Roy Lichtenstein diventino sede dell’ISP del Whitney è appropriato per un artista che ha lavorato a stretto contatto con il museo per tutta la sua vita. Nel 1965, il suo ...

Musei eUltimo giorno per visitare, Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro, la ... Fino al 15 maggio 2022 il MACTEdi Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie , una ...... quali Mario Schifano, Osvaldo Licini, Lorenzo Lotto e Mario Giacomelli, inintitolate La ... Sempre nel 2017 ilStorico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle ha celebrato il ...Il comunicato stampa del MiC che il 26 gennaio ha reso noti i nomi dei sei direttori di musei/parchi con autonomia speciale (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile), alcuni dei quali di n ...Che la casa e lo studio di Roy Lichtenstein diventino sede dell’ISP del Whitney è appropriato per un artista che ha lavorato a stretto contatto con il museo per tutta la sua vita. Nel 1965, il suo ...