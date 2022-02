Morgan: “Da Marco Mengoni ingratitudine. Amici di Maria De Filippi? Un inferno, sono scappato dicendo: ‘Sono comunista’” (Di sabato 26 febbraio 2022) I due ospiti della puntata di Belve andata in onda ieri 25 febbraio su Rai 2 sono stati il cantautore Morgan e l’ex camorrista Cristina Pinto. Il musicista, il cui vero nome è Marco Castoldi, ha esordito dicendo: “Che belva sono? L’essere umano”. Poi Francesca Fagnani gli ha chiesto: “Questo è un episodio doloroso e privato quindi si senta libero di non rispondere: quando aveva 16 anni suo papà si è suicidato e credo lo abbia trovato lei. È un gesto che poi ha capito e poi: lo ha perdonato?”. “Questo gesto è pieno di senso e di non senso. È difficile da interpretare perché si ha a che fare con una persona che anziché aprirsi e dire: ‘Non sto bene’, sceglie di sottrarsi. È quando non c’è più la possibilità di parlare, probabilmente per lui il mondo era una roba nera, non c’è più via d’uscita. Con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) I due ospiti della puntata di Belve andata in onda ieri 25 febbraio su Rai 2stati il cantautoree l’ex camorrista Cristina Pinto. Il musicista, il cui vero nome èCastoldi, ha esordito: “Che belva? L’essere umano”. Poi Francesca Fagnani gli ha chiesto: “Questo è un episodio doloroso e privato quindi si senta libero di non rispondere: quando aveva 16 anni suo papà si è suicidato e credo lo abbia trovato lei. È un gesto che poi ha capito e poi: lo ha perdonato?”. “Questo gesto è pieno di senso e di non senso. È difficile da interpretare perché si ha a che fare con una persona che anziché aprirsi e dire: ‘Non sto bene’, sceglie di sottrarsi. È quando non c’è più la possibilità di parlare, probabilmente per lui il mondo era una roba nera, non c’è più via d’uscita. Con le ...

davided81 : A dirla tutta Marco Mengoni non avrebbe avuto neanche il 5% del successo che ha avuto non fosse scappato via dalla… - mimmo_sardiello : Morgan che sta LEGGERMENTE asfaltando i discografici di Marco Mengoni?????????? #Belve - Occe64 : RT @mengoniana87: @Manumoviecake 'È attorniato da discografici che dicono non devi assolutamente vedere Morgan'...ma chi ci crede semmai è… - Missi65 : RT @LissyNeumair: Morgan è sempre stato invidioso marcio del successo di Marco, da quando lui è stato escluso a Sanremo e Marco è arrivato… - Missi65 : RT @Manumoviecake: @mengoniana87 Già vero c'era anche il discorso del plagio, ma Marco gli deve essere grato... Ma vaffanculo va che è arri… -