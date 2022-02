Mondiali, la Polonia si rifiuta di giocare i playoff con la Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) “Basta chiacchiere, è ora di agire”, così la Polonia ha annunciato che non disputerà la partita dei playoff per le qualificazioni al Mondiale in Qatar contro la Russia, in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. La federazione polacca alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe ha infatti deciso di protestare in modo concreto, mettendo a rischio la stessa qualificazione al Mondiale. Il presidente della federazione polacca Cezary Kulesza su Twitter ha aggiunto che “questa è l’unica decisione corretta”. La Polonia, che per prima si era attivata per coinvolgere altri Paesi in un boicottaggio sportivo (la ministra dello Sport aveva anche inviato una lettera alla Sottosegretaria Valentina Vezzali) , sta lavorando ora con le federazioni svedese e ceca (impegnate nello stesso gruppo nell’altra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) “Basta chiacchiere, è ora di agire”, così laha annunciato che non disputerà la partita deiper le qualificazioni al Mondiale in Qatar contro la, in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. La federazione polacca alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe ha infatti deciso di protestare in modo concreto, mettendo a rischio la stessa qualificazione al Mondiale. Il presidente della federazione polacca Cezary Kulesza su Twitter ha aggiunto che “questa è l’unica decisione corretta”. La, che per prima si era attivata per coinvolgere altri Paesi in un boicottaggio sportivo (la ministra dello Sport aveva anche inviato una lettera alla Sottosegretaria Valentina Vezzali) , sta lavorando ora con le federazioni svedese e ceca (impegnate nello stesso gruppo nell’altra ...

