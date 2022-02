“Missile russo su un condominio”. Draghi e Zelensky si sentono: il disgelo (LIVE) (Di sabato 26 febbraio 2022) Tre giorni di guerra. Dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, dopo lo storico discorso di Putin, dopo i bombardamenti mirati sugli aerei e sulle basi difensive ucraine, oggi è il giorno della battaglia strada per strada. Kiev. È nella capitale che si decide il futuro dell’Ucraina. Putin ieri ha fatto un appello agli ucraini chiedendogli di cacciare il presidente Zelensky e i suoi sodali “nazisti e ubriaconi” che avrebbero piazzato difese missilistiche nei quartieri residenziali per usare “la popolazione civile” come “scudo umano”. Kiev respinge le accuse. E resiste, forse più di quanto ci si potesse attendere. Le vittime militari sono numerose: qualche centinaio da parte ucraina, confermate dal presidente Zelensky. Oltre mille quelle russe, stando almeno al report ucraino. Mosca si sta muovendo su più direttive. Elicotteri da ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 26 febbraio 2022) Tre giorni di guerra. Dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, dopo lo storico discorso di Putin, dopo i bombardamenti mirati sugli aerei e sulle basi difensive ucraine, oggi è il giorno della battaglia strada per strada. Kiev. È nella capitale che si decide il futuro dell’Ucraina. Putin ieri ha fatto un appello agli ucraini chiedendogli di cacciare il presidentee i suoi sodali “nazisti e ubriaconi” che avrebbero piazzato difese missilistiche nei quartieri residenziali per usare “la popolazione civile” come “scudo umano”. Kiev respinge le accuse. E resiste, forse più di quanto ci si potesse attendere. Le vittime militari sono numerose: qualche centinaio da parte ucraina, confermate dal presidente. Oltre mille quelle russe, stando almeno al report ucraino. Mosca si sta muovendo su più direttive. Elicotteri da ...

