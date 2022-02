Missile colpisce un grattacielo a Kiev: il video (Di sabato 26 febbraio 2022) Un video diffuso dalle autorità ucraine mostra un Missile che colpisce un edificio residenziale nel centro di Kiev. Non è chiaro se si tratti dello stesso stabile Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) Undiffuso dalle autorità ucraine mostra uncheun edificio residenziale nel centro di. Non è chiaro se si tratti dello stesso stabile

Advertising

NicolaPorro : ??Ultima ora ?? La denuncia di #Kiev: 'Missile russo colpisce un condominio'. Il ministero della difesa pubblica il v… - fanpage : La guerra in #Ucraina colpisce il traffico aereo: attacco all'aeroporto Ivano-Frankivsk, l'esplosione è stata causa… - CronacheNuoresi : Guerra in #Ucraina. Missile russo colpisce un palazzo residenziale a #Kiev - #cronaca - overagaxn : putin che dice 'non colpirò i civili'... sempre un missile che colpisce un palazzo (da quanto so non era stato evac… - aquilarandagia3 : 'i civili non avranno nulla da temere' aveva detto il cazzaro del KGB Il momento in cui un missile colpisce un grat… -