Miriam Leone, in costume alle Maldive: body bianco super attillato (Di sabato 26 febbraio 2022) Si sono sposati lo scorso settembre, ma hanno aspettato fino ad oggi prima di concedersi una luna di miele da sogno alle Maldive. Miriam Leone e Paolo Carullo dalle spiagge paradisiache mostrano immagini sexy, felici e d’amore. Lui fotografa la ex Miss Italia avvolta da costumi sensuali tra le onde o in Senza veli in piscina e i fan impazziscono. Normalmente schiva e riservata sulla vita privata, Miriam Leone è uscita allo scoperto in occasione delle sue nozze, celebrate lo scorso settembre a Scicli. Fino ad allora io suo amore era rimasto lontano dai flash e dal gossip, tanto che l’attrice aveva più volte smentito le nozze imminenti. Poi dal sì, si è lasciata andare ai sentimenti anche sui social. Su Instagram le foto del matrimonio e le foto “private” scattate dal ... Leggi su blog.libero (Di sabato 26 febbraio 2022) Si sono sposati lo scorso settembre, ma hanno aspettato fino ad oggi prima di concedersi una luna di miele da sognoe Paolo Carullo dspiagge paradisiache mostrano immagini sexy, felici e d’amore. Lui fotografa la ex Miss Italia avvolta da costumi sensuali tra le onde o in Senza veli in piscina e i fan impazziscono. Normalmente schiva e riservata sulla vita privata,è uscita allo scoperto in occasione delle sue nozze, celebrate lo scorso settembre a Scicli. Fino ad allora io suo amore era rimasto lontano dai flash e dal gossip, tanto che l’attrice aveva più volte smentito le nozze imminenti. Poi dal sì, si è lasciata andare ai sentimenti anche sui social. Su Instagram le foto del matrimonio e le foto “private” scattate dal ...

trastatore : @EstraneoL anche miriam leone mi piace ma non posso salirvi?? - aidalaverdadera : Ieri sera ho visto Marylin ha gli occhi neri, vi dico sconvolta dalla bravura di Miriam Leone, oltre che da quanto… - zazoomblog : Miriam Leone in viaggio di nozze alle Maldive guarda tutte le - #Miriam #Leone #viaggio #nozze - helenio75 : @gerrylongo74 Esatto. Mi paiono numeri a caso, tipo provare a chiamare Miriam Leone a casa per chiederla di uscire… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Miriam Leone tra sport e body positive: tutti i segreti per un fisico da Eva Kant -