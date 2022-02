Milleproroghe 2022: nuove scadenze per i bonus e tante novità in arrivo (Di sabato 26 febbraio 2022) Finalmente è arrivata l’approvazione della Camera al decreto .Nel corso di queste ore è arrivata l’approvazione definitiva da parte della Camera al Disegno di Legge di conversione del Decreto Milleproroghe. Si tratta di un decreto all’interno del quale sono contenute tutte le disposizioni in materia di termini legislativi. Diverse scadenze sono state prorogate al 2022. Ora manca soltanto il via libera del Senato per l’approvazione definitiva. Il nuovo provvedimento Milleproroghe (Getty Images)Il nuovo provvedimento contiene ovviamente una grande quantità di interventi. Come si legge nel decreto, si potrà continuare a fare acquisti in contanti fino a 2.000 euro. Questa è solo una delle numerose novità del Milleproroghe. Sappiamo però che il governo ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 febbraio 2022) Finalmente è arrivata l’approvazione della Camera al decreto .Nel corso di queste ore è arrivata l’approvazione definitiva da parte della Camera al Disegno di Legge di conversione del Decreto. Si tratta di un decreto all’interno del quale sono contenute tutte le disposizioni in materia di termini legislativi. Diversesono state prorogate al. Ora manca soltanto il via libera del Senato per l’approvazione definitiva. Il nuovo provvedimento(Getty Images)Il nuovo provvedimento contiene ovviamente una grande quantità di interventi. Come si legge nel decreto, si potrà continuare a fare acquisti in contanti fino a 2.000 euro. Questa è solo una delle numerosedel. Sappiamo però che il governo ...

