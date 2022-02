Milano, il narcotrafficante va a vaccinarsi contro il Covid. È stato arrestato all'hub (Di sabato 26 febbraio 2022) A fregarlo è stata la vaccinazione anti - Cocid. Era riuscito a rendersi un fantasma e a sparire nel nulla dopo essere stato beccato mentre trasportava in macchina cinquanta chili di hashis suddvivisi ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) A fregarlo è stata la vaccinazione anti - Cocid. Era riuscito a rendersi un fantasma e a sparire nel nulla dopo esserebeccato mentre trasportava in macchina cinquanta chili di hashis suddvivisi ...

beppedama : RT @giambo2011: Un motivo in più per #vaccinarSÌ #vaccino - Slake761 : Meda, narcotrafficante va a fare il vaccino Covid: all’uscita trova i carabinieri - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Meda, narcotrafficante ricercato arrestato dopo vaccino Covid - giambo2011 : Un motivo in più per #vaccinarSÌ #vaccino - IlianRagman : RT @SkyTG24: Meda, narcotrafficante ricercato arrestato dopo vaccino Covid -