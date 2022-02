Milano | chiude la terapia intensiva dell’ospedale in Fiera | dimesso l’ultimo paziente Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) LadiCity, aperta in piena pandemia darà a partire da martedì 1 marzo: ieri sera è statoche era ricoverato nei padiglioni e trasferito in un’altra struttura per la riabilitazione. Ora che l’ospedale è vuoto, la struttura non ne accoglierà altri. Le apparecchiature in dotazione ai padiglioni diverranno quindi trasferite in altri ospedali: al momento si valuta il nuovo centro lombardo per le emergenze nell’ex Caserma Aeronautica militare di Gallarate, in provincia di Varese. Ad annunciarlo è stata Letizia Moratti, vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia. Nell’Ospedale...