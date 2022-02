Milan, già scelto il dopo Kessie: ecco il nome (Di sabato 26 febbraio 2022) Renato Sanches è l'obiettivo numero uno del Milan per sostituire Franck Kessie destinato all'addio dopo il non rinnovo del contratto.... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Renato Sanches è l'obiettivo numero uno delper sostituire Franckdestinato all'addioil non rinnovo del contratto....

Advertising

AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - cmdotcom : #Milan, un pareggio senza giustificazioni: il sogno scudetto finisce qui. Pioli non sarà mai bravissimo… - ACMValerio : RT @gattomilanista: Il Milan deve ancora giocare a Sassuolo, sto già scrivendo la lettera per quando mi appenderò per il collo - fabioachille : #inter poteva vincere lo scudetto a febbraio, #milan poteva essere già a +6, #napoli manca sempre le partite decisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan già Le pagelle di Empoli - Juventus: La Mantia concreto, Vlahovic implacabile ...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già ...00 Sampdoria - Empoli 2 - 0 18:00 Roma - Verona 2 - 2 20:45 Salernitana - Milan 2 - 2 CALCIO - ...

Empoli - Juventus 2 - 3: Vlahovic fa doppietta e trascina ancora i bianconeri E ora i bianconeri, a meno 7 dal Milan, fanno paura. "Lo scudetto è impossibile", ha detto alla ...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già ...

Milan, non c'è tempo per rimuginare: martedì è già tempo di derby IL GIORNO ...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei...00 Sampdoria - Empoli 2 - 0 18:00 Roma - Verona 2 - 2 20:45 Salernitana -2 - 2 CALCIO - ...E ora i bianconeri, a meno 7 dal, fanno paura. "Lo scudetto è impossibile", ha detto alla ...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei...