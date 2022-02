Migranti: Sea Watch con 129 a bordo verso Porto Empedocle (Di sabato 26 febbraio 2022) Sta facendo rotta verso Porto Empedocle (Ag) e non verso Trapani che era il Porto sicuro assegnato ieri, la nave umanitaria Sea Watch4 con a bordo 129 Migranti soccorsi in due diverse operazioni nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Sta facendo rotta(Ag) e nonTrapani che era ilsicuro assegnato ieri, la nave umanitaria Sea4 con a129soccorsi in due diverse operazioni nel ...

