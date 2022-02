Messa in Santa Croce alla presenza di Mattarella. Fedeli solo dentro la basilica (Di sabato 26 febbraio 2022) Ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domenica 27 febbraio, in Santa Croce. La mancata presenza di Papa Francesco a Firenze, bloccato da un’acuta gonalgia, ha cambiato però la giornata anche per la città L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Ci sarà il presidente della Repubblica, Sergio, domenica 27 febbraio, in. La mancatadi Papa Francesco a Firenze, bloccato da un’acuta gonalgia, ha cambiato però la giornata anche per la città L'articolo proviene da Firenze Post.

