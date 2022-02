Meloni “Fratelli d’Italia principale partito di centrodestra”

(Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Cari amici, questa è la seconda volta che salgo su questo palco. La prima volta come leader di un piccolo, ma orgogliosoconservatore italiano, oggi invece da presidente deldei Conservatori Europei, unche riunisce 44 partiti patriottici e conservatori d’Europa e del resto del mondo, compreso ilRepubblicano americano. Oggi mi rivolgo a voi come leader diche da allora è cresciuto fino a diventare ildiitaliano e secondo molti recenti sondaggi, il più grande del Paese”. Così Giorgia, presidentessa di, al “CPAC 2022”, in corso di svolgimento a Orlando in ...

Così Giorgia Meloni, presidentessa di Fratelli d'Italia, al 'CPAC 2022', in corso di svolgimento a Orlando in Florida. 'Voi in America e noi in Europa, e con noi gli amici degli altri continenti, ...' Così la leader di Fratelli d'Italia, nel suo intervento al Cpac, la convention dei Conservatori americani in Florida.