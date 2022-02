Meloni al Cpac: "Senza scandaloso ritiro Kabul non avremmo tragico assedio Kiev" (Di sabato 26 febbraio 2022) Usa, 26 febbraio 2022 "Naturalmente, come molti di voi concorderanno, nessuno mi toglie dalla testa che Senza lo scandaloso ritiro delle truppe da Kabul ieri, non avremmo mai visto il tragico assedio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Usa, 26 febbraio 2022 "Naturalmente, come molti di voi concorderanno, nessuno mi toglie dalla testa chelodelle truppe daieri, nonmai visto il...

