Maria Grazia Cucinotta | lei è bellissima ma la figlia è divina | chi è e cosa fa

Leggi su altranotizia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il fascino così profondo e il talento disono indiscutibili. Ma in famiglia c’è qualcun altro di così tanto bello e talentuoso, ovvero la sua splendida. L’avete mai vista? Attrice a livello internazionale,è una colonna del settore cinematografico, conosciuta, tra gli altri ruoli per quello di Beatrice Russo in Il Postino. La sua bellezza mozzafiato non è mai passata inosservata e tuttora conserva una sensualità invidiabile.-AltranotiziaMa in famiglia, un’altra persona è pronta a ‘superarla’: infatti si tratta di suache ha ereditato gli stessi colori e il medesimo ammaliante sorriso. Una bellezza ...