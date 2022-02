Marcell Jacobs torna a correre per un titolo ai campionati italiani indoor | l’attacco al record e il confronto con gli americani | cosa c’è in palio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022), campione olimpico dei 100 metri e della 4×100, ha deciso di sospendere ogni attività sportiva lo scorso anno dopo le favolose gare giapponesi e non gareggiare più nonostante i meeting e gli ingaggi sarebbero stati molto interessanti. Quest’anno però è ripartito come sempre, ovvero dalle garee quindi dai 60 metri. La prima uscita ufficiale è stata all’Internationales Stadionfest a Berlino, dove ha quasi passeggiato in 6’’57 in semifinale, per poi impegnarsi di più in finale e battere l’ivoriano Arthur Cissé e il francese Jimmy Vicaut con un ottimo 6’’51. Sette giorni dopo, all’Orlen Cup di Lodz, altra semifinale serena e poi uno scontro già impegnativo contro Mike Rodgers, argento mondiale proprio sui 60. L’impegno profuso è più chiaro, tanto è vero chevince ...