Marcell Jacobs si allena con Gianmarco Tamberi! I Campioni Olimpici insieme sui blocchi di partenza – FOTO

(Di sabato 26 febbraio 2022) Cresce l’attesa per ammirareai Campionati Italiani Indoor. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista domenica 27 febbraio per correre i 60 metri, cercando magari di migliorare il già suo record italiano (6.47) e di avvicinare il record europeo (6.42). Il velocista lombardo correrà la batteria alle ore 16.40, mentre la finale è prevista alle ore 17.30.si è presentato al PalaIndoor di Ancona per una sessione di riscaldamento e per testare la pista assieme a…Tamberi. Un ritrovo tra i due, che si erano abbracciati dopo l’epocale doppietta d’oro dello scorso 1° agosto: il marchigiano aveva trionfato nel salto in alto, una decina di minuti dopo era stato imitato dal compagno di squadra nei 100 ...

Advertising

Coninews : Protagonista con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu di una staffetta che resterà nella storia, tanti aug… - ParliamoDiNews : Marcell Jacobs torna a correre per un titolo ai campionati italiani indoor: l`attacco al record e il confronto con… - Marco_Evang : RT @PValenti2: Oggi, all'interno del #Corrieredellosport, l'intervista che ho avuto il piacere di fare a Nicoletta Romanazzi, mental coach… - PValenti2 : Oggi, all'interno del #Corrieredellosport, l'intervista che ho avuto il piacere di fare a Nicoletta Romanazzi, ment… - NoiTv : Marcell Jacobs grande attrazione degli Assoluti di Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

QUANDO GAREGGIAAI CAMPIONATI ITALIANI? PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 27 FEBBRAIO: 16.40 Batteria 17.30 Finale COME VEDEREAI CAMPIONATI ITALIANI IN TV E STREAMING Diretta ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/vince i 60 metri indoor a Berlino: tempo 6"51, buon esordio ASSENTE GIMBO TAMBERI! Oggi sabato 26 febbraio 2022 è la prima giornata di gare ...Cresce l'attesa per ammirare Marcell Jacobs ai Campionati Italiani Indoor. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista domenica 27 febbraio per correre i 60 metri, cercando magari di migliora ...Marcell Jacobs sarà l'uomo più atteso della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pedana domenica 27 febbraio ad Ancona, c ...