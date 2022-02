Marani: “Kessié? L’anno scorso avrei detto che era indispensabile” | News (Di sabato 26 febbraio 2022) Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Franck Kessié, centrocampista del Milan in scadenza di contratto Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Matteo, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Franck, centrocampista del Milan in scadenza di contratto

Advertising

sportli26181512 : Marani su Kessie: 'Non è più indispensabile per il Milan': Intervenuto negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha p… - MilanNewsit : Marani su Kessie: 'Non è più indispensabile per il Milan' -