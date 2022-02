Mara Venier al Carnevale di Venezia | con lei c’è anche Bruno Vespa in maschera

(Di sabato 26 febbraio 2022)è stata invitata aper ildal sindaco ma nella sua amata città ha ritrovato tutto,gli amici e soprattutto le emozioni. E’ arrivata in motoscafo, emozionata e ha continuato ad emozionarsi per tutto il tempo fino alla partenza, il ritorno a Roma. Damancava da 8 anni, dalla morte della sua mamma; non aveva più avuto il coraggio di tornare, aveva paura di soffrire ancora e invece ieri ha capito che era importante compiere questo passo. “Sono molto felice di essere qui, veramente” ha commentato la conduttrice tra sue storie Instagram mentre come una bimba si guardava intorno cercando di memorizzare ogni attimo di tutta quella allegria. Ieri sera una festa in, un tuffo nel ...

L'attore, Christian De Sica, condivide su Instagram alcuni scatti per il compleanno della storica compagna Silvia Verdone ...
E' tornata finalmente a casa Mara Venier, a Venezia, dove non tornava da ben 8 anni. La conduttrice è approdata al Lido provando una grande emozione, ma dopo poco non ha nascosto sui social il suo ...