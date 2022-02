Manchester United-Watford | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 26 febbraio 2022) Reduce da un buon periodo di forma, ilcerca di tenersi stretto il quarto posto in campionato e oggi proverà a battere una caccia di punti per la salvezza (di seguito le). I Red Devils sono reduci da due vittorie in Premier League contro Brighton e Leeds, ma soprattutto dal pareggio a Madrid contro l’Atlético Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League. Merito della rete di Antony Elanga che, subentrato dalla panchina, ha risposto al vantaggio di Joao Felix. Lonon ha mai perso una partita di campionato in casa contro il(11 vittorie e 2 pareggi, 13 gare di imbattibilità anche contro l’Hull City). Nessuna squadra ha affrontate più gare in casa nella storia del campionato senza subire sconfitte. Il ...