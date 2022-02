Malware sta compromettendo molti smartphone: c’è un grave rischio (Di sabato 26 febbraio 2022) Un nuovo Malware si sta diffondendo sugli smartphone di migliaia di italiani: le sue abilità sono decisamente pericolose Un nuovo Malware negli ultimi giorni si starebbe diffondendo sugli smartphone, mettendo a rischio in sicurezza di migliaia di utenti. Malware (pixabay)Al giorno d’oggi, di pari passo con l’avanzamento della tecnologia, anche le cyber-minacce sono aumentate. Tutti contengono dati sensibili sui propri smartphone e i malintenzionati, ingolositi da ciò, sono sempre pronti ad architettare qualche trappola per loschi scopi. L’ultimo Malware che sta attenzionando i nostri dispositivi mobili si chiama Xenomorph. In primis, c’è da chiarire che parrebbe colpire solamente gli Android. Per quanto riguarda le sue abilità, è ... Leggi su vesuvius (Di sabato 26 febbraio 2022) Un nuovosi sta diffondendo suglidi migliaia di italiani: le sue abilità sono decisamente pericolose Un nuovonegli ultimi giorni si starebbe diffondendo sugli, mettendo ain sicurezza di migliaia di utenti.(pixabay)Al giorno d’oggi, di pari passo con l’avanzamento della tecnologia, anche le cyber-minacce sono aumentate. Tutti contengono dati sensibili sui proprie i malintenzionati, ingolositi da ciò, sono sempre pronti ad architettare qualche trappola per loschi scopi. L’ultimoche sta attenzionando i nostri dispositivi mobili si chiama Xenomorph. In primis, c’è da chiarire che parrebbe colpire solamente gli Android. Per quanto riguarda le sue abilità, è ...

Malware sta compromettendo molti smartphone: c'è un grave rischio

Hai ricevuto un'email dall'INPS? Attenzione, potrebbe trattarsi di un malware
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) lancia l'allarme: stanno circolando false email da INPS con allegati .zip contenenti malware che eliminano dati o sottraggono informazioni riservat ...

Il malware Electron-bot ha preso di mira l'app store di Microsoft: ecco i giochi colpiti
Secondo un'analisi di Check Point Research (CPR), il malware Electron-bot che ha colpito l'app store di Microsoft ha fatto più di 5000 vittime. Il malware si annidava anche in popolari giochi come Tem ...

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) lancia l'allarme: stanno circolando false email da INPS con allegati .zip contenenti malware che eliminano dati o sottraggono informazioni riservat ...Secondo un'analisi di Check Point Research (CPR), il malware Electron-bot che ha colpito l'app store di Microsoft ha fatto più di 5000 vittime. Il malware si annidava anche in popolari giochi come Tem ...