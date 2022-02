Maltempo, rinviata per neve la sfida tra Potenza e Paganese (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPotenza – A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stata rinviata a data da stabilire la partita di calcio Potenza–Paganese (serie C, girone C). La gara era in programma alle ore 17.35 allo stadio Viviani. Dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, completamente ricoperto dalla neve, l’arbitro Longo di Paola (Cosenza) ha deciso per il rinvio del match. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stataa data da stabilire la partita di calcio(serie C, girone C). La gara era in programma alle ore 17.35 allo stadio Viviani. Dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, completamente ricoperto dalla, l’arbitro Longo di Paola (Cosenza) ha deciso per il rinvio del match. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

