Maltempo: calcio serie C, rinviata per neve Potenza - Paganese (Di sabato 26 febbraio 2022) A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stata rinviata a data da stabilire la partita di calcio Potenza - Paganese (serie C, girone C). La gara era ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stataa data da stabilire la partita diC, girone C). La gara era ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo calcio Maltempo: calcio serie C, rinviata per neve Potenza - Paganese A causa di una forte nevicata che da un paio di ore sta interessando il capoluogo lucano, è stata rinviata a data da stabilire la partita di calcio Potenza - Paganese (serie C, girone C). La gara era in programma alle ore 17.35 allo stadio Viviani. Dopo un sopralluogo sul terreno di gioco, completamente ricoperto dalla neve, l'arbitro ...

Calcio, Serie D. Alle 14:30 il recupero tra RG Ticino e Derthona, primo assistente sarà Santini di Savona Bisogna riavvolgere il nastro addirittura alla 17° giornata per ritrovare in calendario RG Ticino - Derthona. Tra Covid e maltempo, infatti, il girone A di Serie D sta mano a mano completando il quadro dei propri recuperi, in vista di una seconda parte di stagione che, complici anche i turni infrasettimanali, si rivelerà ...

Maltempo:neve in Molise,interrotta partita Campobasso-Turris In Molise nevica da questa mattina al di sopra dei 400 metri. La neve nel primo pomeriggio ha causato notevoli disagi a Campobasso dove sono entrati in azione i mezzi spartineve. Diversi i mezzi rimas ...

