Malasanità, il caso di Arianna: a poche ore dall’incontro salta transazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ennesima battuta d’arresto per la vicenda di Arianna M., la 15enne del Salernitano diventata tetraplegica, sorda e ipovedente a causa di un grave caso di Malasanità quando aveva appena tre mesi di vita: a poche ore dall’incontro, in programma ieri pomeriggio, è saltata la transazione che avrebbe messo fine alla lunga diatriba giudiziaria. Ad annunciarlo è l’avvocato Mario Cicchetti, legali di Eugenio Manzo e Matilde Memoli, genitori di Arianna, che, a questo punto, ha deciso di chiedere alla Corte di Appello di Salerno, davanti alla quale è in corso il procedimento di secondo grado di giudizio, di anticipare l’udienza fissata per il prossimo 26 maggio “in considerazione dell’urgenza di definire il contenzioso per i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ennesima battuta d’arresto per la vicenda diM., la 15enne del Salernitano diventata tetraplegica, sorda e ipovedente a causa di un gravediquando aveva appena tre mesi di vita: aore, in programma ieri pomeriggio, èta lache avrebbe messo fine alla lunga diatriba giudiziaria. Ad annunciarlo è l’avvocato Mario Cicchetti, legali di Eugenio Manzo e Matilde Memoli, genitori di, che, a questo punto, ha deciso di chiedere alla Corte di Appello di Salerno, davanti alla quale è in corso il procedimento di secondo grado di giudizio, di anticipare l’udienza fissata per il prossimo 26 maggio “in considerazione dell’urgenza di definire il contenzioso per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Malasanità caso Arianna: legale, a poche ore da incontro salta la transazione Ennesima battuta d'arresto per la vicenda di Arianna M., la 15enne del Salernitano diventata tetraplegica, sorda e ipovedente a causa di un grave caso di malasanità quando aveva appena tre mesi di vita: a poche ore dall'incontro, in programma ieri pomeriggio, è saltata la transazione che avrebbe messo fine alla lunga diatriba giudiziaria. Ad ...

Crotone, sit in all'ospedale per il potenziamento della terapia intensiva neonatale Di non poco tempo fa, ad esempio, è il caso della piccola morta a causa di una forte crisi ... Inoltre Contarino ha evidenziato il fatto che, oltre agli episodi di malasanità , altrettanto gravi e ...

