“Ma che ci fa lì?”: scandalo Alessandro Basciano, inciucio a sorpresa sotto le coperte [FOTO] (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte è andato in scena un inciucio sotto le lenzuola tra Alessandro Basciano e una gieffina che non era la sua amatissima Sophie Codegoni. Alessandro Basciano -Screenshot gfvipNella notte è successa una cosa che sta destando parecchio clamore. Alessandro Basciano ha avuto un incontro molto speciale sotto le coperte con una gieffina. Molti sarebbero portati a pensare che si tratti di Sophie Codegoni, dalla quale ormai Alessandro appare inseparabile. Infatti i due ragazzi ad oggi formano l’unica coppia del Grande Fratello Vip che ancora a resiste alla dinamiche e alle tentazioni della Casa. L’episodio accaduto ieri arriva quindi come un fulmine a ciel sereno perché con ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella notte è andato in scena unle lenzuola trae una gieffina che non era la sua amatissima Sophie Codegoni.-Screenshot gfvipNella notte è successa una cosa che sta destando parecchio clamore.ha avuto un incontro molto specialelecon una gieffina. Molti sarebbero portati a pensare che si tratti di Sophie Codegoni, dalla quale ormaiappare inseparabile. Infatti i due ragazzi ad oggi formano l’unica coppia del Grande Fratello Vip che ancora a resiste alla dinamiche e alle tentazioni della Casa. L’episodio accaduto ieri arriva quindi come un fulmine a ciel sereno perché con ...

Advertising

silvia_sb_ : La custode del mio palazzo è ucraina, ingegnera, poliglotta. Piange per i figli rimasti soli a Kyiv. La seconda dov… - EnricoLetta : Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all’Ucraina aggredita dalla gue… - fffitalia : I parlamentari che hanno combattuto contro le politiche verdi hanno contribuito a garantire la dipendenza dalle imp… - virgiliopaolo : RT @degli2811: Sono andati in parlamento grazie ai voti di boccaloni che hanno creduto alle loro immense idiozie. Hanno sbagliato tutto in… - _SarCaustic : @PDUmorista ' impala l'arte e mettila da parte ', il proverbio allegato - intanto che preparavano artista e palo -… -

Ultime Notizie dalla rete : che lì Roma, inaugurato il campo di Calcio Sociale. Mattarella: "Ai rigori avrei tirato anch'io' Questa bellissima espressione dà il senso di ciò che è stato realizzato qui. Questa è una straordinaria manifestazione di ciò che emerge di positivo nella società, anche in collaborazione con le ...

Metro 2033, il videogame in una Mosca post apocalittica: l'idea che ha 'anticipato' la realtà Lì la vita sta in qualche modo continuando - tanto che da poco è nata anche una bambina - e i cittadini cercano una parvenza di normalità lungo il confine immobile dei binari, in attesa di un cessate ...

Swift, Russia esclusa? Sì dell'Italia. Ecco cos'è e cosa cambia con le sanzioni Corriere della Sera Questa bellissima espressione dà il senso di ciòè stato realizzato qui. Questa è una straordinaria manifestazione di ciòemerge di positivo nella società, anche in collaborazione con le ...la vita sta in qualche modo continuando - tantoda poco è nata anche una bambina - e i cittadini cercano una parvenza di normalità lungo il confine immobile dei binari, in attesa di un cessate ...