L'universo di Marvel e quello di Fortnite si scontrano di nuovo (Di sabato 26 febbraio 2022) NELLA MINISERIE A FUMETTI IN ARRIVO A GIUGNO 2022 Per gli appassionati di Marvel e di Fortnite è in arrivo un'estate indimenticabile. In uscita a giugno, un'altra imperdibile battaglia interdimensionale sulle pagine di Fortnite X Marvel: GUERRA ZERO 1! Dopo il successo del crossover del 2020, Fortnite X Marvel –THOR: GUERRA PER IL NEXUS, la nuova miniserie della Casa delle Idee in collaborazione con Fortnite vedrà protagonisti alcuni dei più grandi eroi, come Spider-Man, Wolverine, Iron Man e Shuri. La storia seguirà le vicende degli abitanti dell'Isola, bloccati in una guerra senza fine, dove solo un oggetto ha il potere di cambiare il corso degli eventi: un frammento cristallizzato del Punto Zero, finito nelL'universo Marvel.

