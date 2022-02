Lulù Selassié ha bestemmiato? Scoppia il “caso” social ma un video chiarisce tutto (Di sabato 26 febbraio 2022) In queste ore è Scoppiato un nuovo “caso” fuori dalla Casa del GF Vip: Lulù Selassié ha bestemmiato? Questa la voce che si è rapidamente diffusa su Twitter tra i vari fandom con tanto di richieste di squalifica. Eppure, un video andrebbe a smentire tutto. Lulù Selassié ha davvero bestemmiato? E’ bastata la voce di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 febbraio 2022) In queste ore èto un nuovo “” fuori dalla Casa del GF Vip:ha? Questa la voce che si è rapidamente diffusa su Twitter tra i vari fandom con tanto di richieste di squalifica. Eppure, unandrebbe a smentireha davvero? E’ bastata la voce di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lulù Selassié ha bestemmiato? Scoppia il “caso” social ma un video chiarisce tutto #gfvip - PasqualeMarro : #JessicaSelassie sbotta contro #lulu : “Non pensavo fosse…” - Anna19747174 : Lulù e la nuova Tommaso zorzi di questa edizione? #GFVIP #gfvip #lulù #fairylu #jessvip #jerù #luluemanuel… - ParliamoDiNews : Manuel Bortuzzo: `Tutto sul mio amore per Lulù Selassié` | Gossip #lulùselassie #manuelbortuzzo - Alessan55053660 : Per chi si fosse svegliato ora: Jessica ha detto che vuole il C**** di Barù ???? #gfvip #jessvip #lulù #manuel #solex… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Lulù Selassié ha bestemmiato? Scoppia il 'caso' social ma un video chiarisce tutto In queste ore è scoppiato un nuovo 'caso' fuori dalla Casa del GF Vip : Lulù Selassié ha bestemmiato? Questa la voce che si è rapidamente diffusa su Twitter tra i vari fandom con tanto di richieste di squalifica. Eppure, un video andrebbe a smentire tutto. Lulù Selassié ...

Barù a letto con Jessica: Lulù scappa/ Carezze e coccole hot... In molti, tra concorrenti e opinioniste del GF Vip, hanno notato il comportamento "scorretto" tenuto nei giorni scorsi da Lulù Selassié nei confronti di Barù e Jessica Selassiè, dopo che la principessa, vedendo la nuova coppia della Casa dormire, ha iniziato a parlare ad alta voce nel cuore della notte per svegliare i ...

Manuel Bortuzzo e Lul Selassi Ci piace stare insieme E nato il primo amore al GF Vip Gossip News In queste ore è scoppiato un nuovo 'caso' fuori dalla Casa del GF Vip :ha bestemmiato? Questa la voce che si è rapidamente diffusa su Twitter tra i vari fandom con tanto di richieste di squalifica. Eppure, un video andrebbe a smentire tutto....In molti, tra concorrenti e opinioniste del GF Vip, hanno notato il comportamento "scorretto" tenuto nei giorni scorsi danei confronti di Barù e Jessica Selassiè, dopo che la principessa, vedendo la nuova coppia della Casa dormire, ha iniziato a parlare ad alta voce nel cuore della notte per svegliare i ...