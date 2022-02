L’Ucraina, la crisi del gas e il masochismo italiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Ieri il presidente Mario Draghi ha tenuto un discorso, in Parlamento, davvero convincente. In quelle che, non senza retorica, alcuni definiscono le ore più buie. Il premier italiano ha cercato, con freddezza, di far capire come illuminarle queste ore. Insomma, è intervenuto sulla questione fondamentale riguardante la nostra indipendenza energetica. Intanto, occorre notare la straordinaria incapacità della nostra classe politica di comprendere per tempo i veri problemi della nostra economia. La crisi Ucraina non è nata con le prime bombe di Putin, ma esiste da decenni. Da tempo si parla dell’enorme rischio che correvamo non solo nel dipendere per il 40 per cento dal gas russo, ma anche del fatto che esso passasse proprio per L’Ucraina. Oggi è vittima di un’aggressione, ieri si diceva che manomettesse i tubi che attraverso il suo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 26 febbraio 2022) Ieri il presidente Mario Draghi ha tenuto un discorso, in Parlamento, davvero convincente. In quelle che, non senza retorica, alcuni definiscono le ore più buie. Il premierha cercato, con freddezza, di far capire come illuminarle queste ore. Insomma, è intervenuto sulla questione fondamentale riguardante la nostra indipendenza energetica. Intanto, occorre notare la straordinaria incapacità della nostra classe politica di comprendere per tempo i veri problemi della nostra economia. LaUcraina non è nata con le prime bombe di Putin, ma esiste da decenni. Da tempo si parla dell’enorme rischio che correvamo non solo nel dipendere per il 40 per cento dal gas russo, ma anche del fatto che esso passasse proprio per. Oggi è vittima di un’aggressione, ieri si diceva che manomettesse i tubi che attraverso il suo ...

