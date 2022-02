L’Ucraina è l’unica nazione della storia che ha rinunciato all’arsenale nucleare già dal 1994 (Di sabato 26 febbraio 2022) «L’Ucraina è l’unica nazione della storia che ha rinunciato ad un arsenale nucleare, che nel 1994 era il terzo più grande del mondo, con le garanzie di Usa, Regno Unito e Russia. Dove sono queste garanzie? Noi ora siamo bombardati ed uccisi». Così, mentre giovedì scorso l’armata russa iniziava l’invasione delL’Ucraina, il deputato ucraino Alexey Goncharenko, ai microfoni di Fox News, ricordava che Kiev – contrariamente a quanto suggerito da Vladimir Putin e la sua macchina della propaganda che ora insinua che Kiev starebbe preparando una “bomba sporca” da usare contro la Russia – ha scelto 30 anni fa la via della denuclearizzazione. Ucraina, cosa accadde dopo l’indipendenza dall’Urss Dopo aver ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) «che haad un arsenale, che nelera il terzo più grande del mondo, con le garanzie di Usa, Regno Unito e Russia. Dove sono queste garanzie? Noi ora siamo bombardati ed uccisi». Così, mentre giovedì scorso l’armata russa iniziava l’invasione del, il deputato ucraino Alexey Goncharenko, ai microfoni di Fox News, ricordava che Kiev – contrariamente a quanto suggerito da Vladimir Putin e la sua macchinapropaganda che ora insinua che Kiev starebbe preparando una “bomba sporca” da usare contro la Russia – ha scelto 30 anni fa la viadenuclearizzazione. Ucraina, cosa accadde dopo l’indipendenza dall’Urss Dopo aver ...

