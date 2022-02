Lucio Dalla raccontava di avere un sosia che ogni tanto lo sostituiva ai concerti

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sul Corriere della Sera uno strepitoso pezzo sufirmato Aldo Cazzullo, un pezzo che pullula di aneddoti. Ne publichiamo uno stralcio.pure diun, cheloai, cantando in playback, mentre lui andava a vedere la Virtus, la squadra di basket di cui era tifoso. Ero sicuro che fosse una frottola, fino a quando sotto casa in via Massimo D’Azeglio mi presentò un omino identico a lui, persino nel pelo: era il. Nella vita faceva l’imbianchino, e— ma quella era quasi certamente una frottola—che in cambio un giorno era andato a lavorare in cantiere al posto suo. Da bambino, a chi gli ...

Corriere della Sera

Lo showman e il menestrello: 50 anni di amicizia, un rapporto nato da giovani a Taormina: «Bugie? Diceva sì a tutti» ...L'incontro insieme a De Gregori con Berlinguer. Le parole (segrete) che gli sussurrò Wojtyla. La telefonata di Vasco: «Ma io sono intelligente?». Mai visto trattare male un passante o rifiutare un aut ...