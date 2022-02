Advertising

AnsaLombardia : L'oro rubato nel nord Italia finiva in Svizzera, sei arresti. Operazione carabinieri Asti, recuperati 37 chili di p… - moreno_0987 : @Alessan70320973 @aAnnanka hanno rubato 12 milioni in bitcoin qua vicino a me. oro e argento fisico. quelli ve li fanno sparire con un click - grigiofk : @Oro_fk Qualcuno mi ha rubato il cuore. Posso controllare nelle tue tasche? -

Ultime Notizie dalla rete : oro rubato

Agenzia ANSA

Provento dei furti messi a segno in tutto il Nord Italia, l'veniva fuso in lingotti e venduto in fonderie svizzere. Le indagini, coordinate dalla procura di Asti, sono state condotte in ...Oggetti d'e d'argento: ecco cosa è statoI furgoni erano fermi in un parcheggio perché poco distante si stavano girando alcune scene. Si parla di almeno 350 pezzi. Sulla stampa ...Sei persone sono state arrestate per riciclaggio di preziosi nell'ambito di una operazione dei carabinieri di Asti, che hanno recuperato oltre 37 chili d'oro tra monete, gioielli, lingotti e pietre pr ...Sei arresti, tre di loro sono astigiani. Monitorati flussi d'oro per 100 kg, per un valore di 5 milioni di euro. Sequestrati 37 kg d'oro, 15 pistole e 1 milione in contanti ...