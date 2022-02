Lo spyware creato dagli USA NSA e finito nelle mani della Cina | la misteriosa vicenda di spionaggio

Leggi su computermagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) Continua la saga diche vede un intreccio di cybercriminalità e rivalità tra Stati. Lainfatti, secondo alcuni analisti, avrebbe copiato alcune caratteristiche di un malware governativo americano. Il cyberè ormai entrato a pieno titolo tra i principali ambiti di contrasto tra Stati – ComputerMagazine.itGli 007 cinesi hanno utilizzato il codice sviluppato per la prima volta dall’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti per rafforzare le loro operazioni di hacking, secondo gli analisti israeliani; un altro caso che dimostra come i malware sviluppati dai governi spesso si ritorcono contro i lorori. Check Point Software Technologies, con sede a Tel Aviv, ha pubblicato un rapporto: alcune delle funzionalità di un malware cinese chiamato “Jian” sono così simili ...