LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 5 km di salita, siamo alla resa dei conti (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Finisce il lavoro di Bennett, torna Majka davanti, Pogacar alla sua ruota. 13.01 I corridori stanno per affrontare le rampe più dure di Jabel Hafeet! 13.00 Entriamo negli ultimi 5 km, sono 4 gli uomini della UAE davanti. 12.59 Ora è il turno di George Bennett in testa al gruppo. La UAE si sta confermando la squadra più forte, più completa. 12.58 siamo a 6 km dal traguardo! 12.57 Si staccano anche Jan Hirt e Gino Mader, l’azione di Majka ha sfoltito il gruppo, che ora conta una ventina di unità. 12.57 Finito il lavoro di Konrad, arriva il momento di Majka, che aumenta l’andatura e non poco. Si selezione ulteriormente il gruppo. 12.55 Si stacca Tom Dumoulin. 12.55 Davanti ancora Konrad, al lavoro per il capitano Vlasov. Yates è in seconda posizione, seguito ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Finisce il lavoro di Bennett, torna Majka davanti, Pogacarsua ruota. 13.01 I corridori stanno per affrontare le rampe più dure di Jabel Hafeet! 13.00 Entriamo negli5 km, sono 4 gli uomini della UAE davanti. 12.59 Ora è il turno di George Bennett in testa al gruppo. La UAE si sta confermando la squadra più forte, più completa. 12.58a 6 km dal traguardo! 12.57 Si staccano anche Jan Hirt e Gino Mader, l’azione di Majka ha sfoltito il gruppo, che ora conta una ventina di unità. 12.57 Finito il lavoro di Konrad, arriva il momento di Majka, che aumenta l’andatura e non poco. Si selezione ulteriormente il gruppo. 12.55 Si stacca Tom Dumoulin. 12.55 Davanti ancora Konrad, al lavoro per il capitano Vlasov. Yates è in seconda posizione, seguito ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: due minuti per i fuggitivi di giornata - #tappa #DIRETTA: #minuti… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: in archivio i primi 45 chilometri - #tappa #DIRETTA: #archivio #primi - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si crea il gruppetto di fuggitivi - #tappa #DIRETTA: #gruppetto… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dell'ultima frazione dell'UAE Tour 2022 - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria! -