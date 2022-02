LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione dalle 10.00 (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa dell’UAE Tour 20220, la Al Ain-Jebel Hafeet di 148 chilometri. Saranno gli ultimi dieci chilometri e mezzo a decidere chi sarà il vincitore della quarta edizione della corsa emiratina, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che punta a siglare la doppietta dopo il successo del 2021. Per 137 chilometri e mezzo ci si accingerà ad assistere ad una frazione abbastanza scontata: si parte da Al Ain con un percorso pressoché pianeggiante, con il gruppo che presumibilmente lascerà spazio ai fuggitivi di giornata. Poi si arriva all’unica salita prevista, con i 10500 metri conclusivi che hanno una pendenza sempre attorno al ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella settima edell’UAE0, la Al Ain-Jebel Hafeet di 148 chilometri. Saranno gli ultimi dieci chilometri e mezzo a decidere chi sarà il vincitore della quarta edizione della corsa emiratina, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che punta a siglare la doppietta dopo il successo del 2021. Per 137 chilometri e mezzo ci si accingerà ad assistere ad unaabbastanza scontata: si parte da Al Ain con un percorso pressoché pianeggiante, con il gruppo che presumibilmente lascerà spazio ai fuggitivi di giornata. Poi si arriva all’unica salita prevista, con i 10500 metri conclusivi che hanno una pendenza sempre attorno al ...

