LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si crea il gruppetto di fuggitivi (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Il più vicino in classifica generale è Daryl Impey: l’uomo della Israel-Premier Tech ha 3’25” di ritardo da Tadej Pogacar. 10.18 Il gruppo sta dando il suo lasciapassare: già un minuto e mezzo per i fuggitivi. 10.16 Sono Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e Joris Nieuwenhuis (Team DSM). Una decina di secondi di vantaggio sul plotone. 10.12 Sette corridori riescono a prendere un po’ di margine dopo 18 chilometri. 10.10 In un percorso completamente pianeggiante, sarà una giornata difficile per chi vorrà tentare la fuga. Ci sarà bisogno del lasciapassare della UAE Team Emirates, squadra di Tadej Pogacar. 10.07 Le ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.21 Il più vicino in classifica generale è Daryl Impey: l’uomo della Israel-Premier Tech ha 3’25” di ritardo da Tadej Pogacar. 10.18 Il gruppo sta dando il suo lasciapassare: già un minuto e mezzo per i. 10.16 Sono Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Clement Davy (Groupama-FDJ), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Michael Schwarzmann (Lotto-Soudal), Michael Morkov (Quick Step-Alpha Vinyl), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) e Joris Nieuwenhuis (Team DSM). Una decina di secondi di vantaggio sul plotone. 10.12 Sette corridori riescono a prendere un po’ di margine dopo 18 chilometri. 10.10 In un percorso completamente pianeggiante, sarà una giornata difficile per chi vorrà tentare la fuga. Ci sarà bisogno del lasciapassare della UAE Team Emirates, squadra di Tadej Pogacar. 10.07 Le ...

OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dell'ultima frazione dell'UAE Tour 2022 - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria! - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arriva la fuga, vince Vacek. Quarto Tonelli - Messi00873898 : Qual’è il ruolo di @Leonardo_live, partecipato da @MFE_GOV nei bombardamenti in #Tigray, sapendo che esportano gran… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Alessandro Tonelli tra i sei fuggitivi! Gruppo vicino volata in vista… -