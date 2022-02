LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa finale, il gruppo si avvicina ai fuggitivi (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Stiamo entrando nella fase più dura dell’ascesa. Vermeersch mantiene 25?di vantaggio sul gruppo tirato da Patrick Konrad della Bora. 12.51 Purtroppo si stacca Filippo Ganna. Il verbanese non proverà a difendere la posizione in classifica, su una salita forse ancora troppo dura per le sue caratteristiche. 12.50 Continua il tentativo di Vermeersch, mentre gli altri fuggitivi vengono pian piano ripresi dal gruppo. 12.49 Coinvolto nelle caduta Ruben Guerreiro della EF Education Easy Post. 12.48 Schwarzmann non riesce a tenere il ritmo di Vermeersch, mentre in gruppo c’è stata una caduta. 12.48 Provano ad allungare in testa Vermeersch e Schwarzmann. 12.47 Primi due chilometri piuttosto semplici, ma nella fase centrale è salita ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Stiamo entrando nella fase più dura del. Vermeersch mantiene 25?di vantaggio sultirato da Patrick Konrad della Bora. 12.51 Purtroppo si stacca Filippo Ganna. Il verbanese non proverà a difendere la posizione in classifica, su una salita forse ancora troppo dura per le sue caratteristiche. 12.50 Continua il tentativo di Vermeersch, mentre gli altrivengono pian piano ripresi dal. 12.49 Coinvolto nelle caduta Ruben Guerreiro della EF Education Easy Post. 12.48 Schwarzmann non riesce a tenere il ritmo di Vermeersch, mentre inc’è stata una caduta. 12.48 Provano ad allungare in testa Vermeersch e Schwarzmann. 12.47 Primi due chilometri piuttosto semplici, ma nella fase centrale è salita ...

