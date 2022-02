LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: guida uno straordinario Tanguy Nef, Razzoli e Vinatzer distanti. Fuori Braathen (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Inforcata per il nostro alfiere! Non ci voleva… 10.21 Maurberger spalanca il cancelletto! +0”54 al primo parziale. 10.20 Non brilla il belga Armand Marchant (ventiquattresimo a +2”33). Ci apprestiamo a seguire la prova del quarto azzurro, Simon Maurberger. 10.18 Ventunesimo il norvegese Timon Haugan (+2”08). 10.16 MIRACOLO DI Tanguy NEF! Con pista rovinata strabilia tutti issandosi in prima posizione! Seconda parte di gara spettacolare per l’elvetico, Kristoffersen è battuto di 0”07! 10.15 Decisamente meglio Atle Lie McGrath (Norvegia), nono a +1”06. 10.13 Fabio Gstrein (Austria) pasticcia dall’inizio alla fine: ventunesimo a +2”72. 10.11 22 atleti all’arrivo, comanda il norvegese Kristoffersen con 0”01 di margine sull’elvetico Meillard. Terzo il connazionale Yule (+0”40), azzurri nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Inforcata per il nostro alfiere! Non ci voleva… 10.21 Maurberger spalanca il cancelletto! +0”54 al primo parziale. 10.20 Non brilla il belga Armand Marchant (ventiquattresimo a +2”33). Ci apprestiamo a seguire la prova del quarto azzurro, Simon Maurberger. 10.18 Ventunesimo il norvegese Timon Haugan (+2”08). 10.16 MIRACOLO DINEF! Con pista rovinata strabilia tutti issandosi in prima posizione! Seconda parte di gara spettacolare per l’elvetico, Kristoffersen è battuto di 0”07! 10.15 Decisamente meglio Atle Lie McGrath (Norvegia), nono a +1”06. 10.13 Fabio Gstrein (Austria) pasticcia dall’inizio alla fine: ventunesimo a +2”72. 10.11 22 atleti all’arrivo, comanda il norvegese Kristoffersen con 0”01 di margine sull’elvetico Meillard. Terzo il connazionale Yule (+0”40), azzurri nelle ...

