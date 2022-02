LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: guida uno straordinario Tanguy Nef, azzurri lontani. Seconda manche alle 12.30 (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Eliminato l’argento olimpico del gigante Zan Kranjec: lo sloveno è trentaduesimo a +2”93. 10.30 Ecco Stefano Gross! +0”19 al primo intermedio, +0”55 al secondo! Poi lo svantaggio sale fino a +1”55, il tempo gli vale comunque la diciassettesima posizione. Qualifica in ghiaccio. 10.29 Sandro Simonet! Che manche dello svizzero, settimo a +0”82 dal connazionale! Sono quattro gli elvetici nelle prime sette posizioni… 10.27 Salvataggio spettacolare del canadese Erik Read che limita i danni conquistando la ventunesima piazza (+1”93). 10.26 Questi i pettorali dei tre italiani he devono ancora scendere: 34 GROSS Stefano 41 LIBERATORE Federico 66 KASTLUNGER Tobias 10.24 Finisce nelle retrovie lo statunitense Luke Winters (venticinquesimo a +2”63). Quando sono scesi i primi trenta ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 Eliminato l’argento olimpico del gigante Zan Kranjec: lo sloveno è trentaduesimo a +2”93. 10.30 Ecco Stefano Gross! +0”19 al primo intermedio, +0”55 al secondo! Poi lo svantaggio sale fino a +1”55, il tempo gli vale comunque la diciassettesima posizione. Qualifica in ghiaccio. 10.29 Sandro Simonet! Chedello svizzero, settimo a +0”82 dal connazionale! Sono quattro gli elvetici nelle prime sette posizioni… 10.27 Salvataggio spettacolare del canadese Erik Read che limita i danni conquistando la ventunesima piazza (+1”93). 10.26 Questi i pettorali dei tre italiani he devono ancora scendere: 34 GROSS Stefano 41 LIBERATORE Federico 66 KASTLUNGER Tobias 10.24 Finisce nelle retrovie lo statunitense Luke Winters (venticinquesimo a +2”63). Quando sono scesi i primi trenta ...

Advertising

RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 09h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, prima manche… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole dimenticare le Olimpiadi - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il primato in classifica - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia… -