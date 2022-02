LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole dimenticare le Olimpiadi (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom MASCHILE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Garmisch! Il pendio bavarese ospita nel weekend un doppio appuntamento tra i pali snodabili che risulterà decisivo per definire la classifica di specialità. Gli azzurri Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli scieranno col dente avvelenato dopo la delusione olimpica di Pechino e possono ambire senza mezzi termini al podio. In casa Italia vedremo al cancelletto di partenza anche Stefano Gross, Simon Maurberger, Federico Liberatore e Tobias Kastlunger, assente Manfred Moelgg. Nella graduatoria della disciplina comanda il norvegese Lucas Braathen con 257 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLOMASCHILE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alladellomaschile di! Il pendio bavarese ospita nel weekend un doppio appuntamento tra i pali snodabili che risulterà decisivo per definire la classifica di specialità. Gli azzurri Tommaso Sala,e Giuliano Razzoli scieranno col dente avvelenato dopo la delusione olimpica di Pechino e possono ambire senza mezzi termini al podio. In casa Italia vedremo al cancelletto di partenza anche Stefano Gross, Simon Maurberger, Federico Liberatore e Tobias Kastlunger, assente Manfred Moelgg. Nella graduatoria della disciplina comanda il norvegese Lucas Braathen con 257 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa, guida… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche, 5a Brignone e 8a Goggia - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche 5° Brignone e 8° Goggia -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa. Comanda… -