LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer prende il comando e cerca la rimonta, male Razzoli (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Albert Popov sui tempi di Vinatzer nel primo settore, perde 4 centesimi a metà pista, diventano 41 al terzo e chiude sesto a 84. Vinatzer recupera la quarta posizione. Ed ora il nostro Stefano Gross! 12.51 Ramon Zenhaeusern cede subito tutto in vetta, sbaglia pesantemente e arriva a 1.41 a metà pista, chiude addirittura decimo a 2.00. Parte il bulgaro Albert Popov. 12.49 Giuliano Razzoli vantava un decimo di vantaggio su Vinatzer, e lo lascia subito in alto. L’emiliano non incide nella parte centrale, commette un errore pesante e finisce settimo a 1.10. Peccato. Al cancelletto Ramon Zenhaeusern. 12.47 Il croato Istok Rodes accusa già 32 centesimi di distacco nel primo tratto, guadagna nella parte centrale, quindi chiude secondo a 35 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Albert Popov sui tempi dinel primo settore, perde 4 centesimi a metà pista, diventano 41 al terzo e chiude sesto a 84.recupera la quarta posizione. Ed ora il nostro Stefano Gross! 12.51 Ramon Zenhaeusern cede subito tutto in vetta, sbaglia pesantemente e arriva a 1.41 a metà pista, chiude addirittura decimo a 2.00. Parte il bulgaro Albert Popov. 12.49 Giulianovantava un decimo di vantaggio su, e lo lascia subito in alto. L’emiliano non incide nella parte centrale, commette un errore pesante e finisce settimo a 1.10. Peccato. Al cancelletto Ramon Zenhaeusern. 12.47 Il croato Istok Rodes accusa già 32 centesimi di distacco nel primo tratto, guadagna nella parte centrale, quindi chiude secondo a 35 ...

Advertising

News24_it : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Ledecka incanta! Goggia 12ma ma 'marca' stretto Suter. Azzu… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: seconda manche dalle 12.30 gli italiani vogliono risalire! -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: guida uno straordinario Tanguy Nef, azzurri lontani. Seconda manc… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Ledecka incanta! Goggia lontana ma 'marca' stretto Suter. A… - infoitsport : LIVE – Sci alpino, discesa femminile Crans Montana 2022: aggiornamenti in DIRETTA -