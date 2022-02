LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia vuole la Coppa di discesa! (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Errore di Lara Gut-Behrami su un salto nella parte centrale. la svizzera sbaglia traiettoria, salta una porta ed esce di scena 10.30: Partita Lara Gut-Behrami 10.28: C’è il sole a Crans Montana, nessun problema di visibilità, ci sono -3° in partenza 10.25: Sono 52 le atlete al via, questa la lista di partenza: 1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 2 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 3 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic7 298323 Goggia Sofia 1992 ITA Atomic 8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic 9 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol11 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30: Errore di Lara Gut-Behrami su un salto nella parte centrale. la svizzera sbaglia traiettoria, salta una porta ed esce di scena 10.30: Partita Lara Gut-Behrami 10.28: C’è il sole a, nessun problema di visibilità, ci sono -3° in partenza 10.25: Sono 52 le atlete al via, questa la lista di partenza: 1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 2 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 3 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic7 2983231992 ITA Atomic 8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic 9 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer 10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol11 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA ...

Advertising

RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 09h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, prima manche… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole dimenticare le Olimpiadi - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il primato in classifica - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia… -